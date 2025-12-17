6軍團指揮官主持無人機競賽授旗典禮 勉爭取佳績

記者林睿奕／綜合報導

6軍團指揮官陳中將昨日在高勤官及單位主官陪同下，前往桃園地區主持「陸軍無人機競賽」授旗典禮，親自授予參賽單位隊旗，肯定官兵戮力訓練與整備成果。陳指揮官期勉官兵肩負軍團榮譽，在遵守競賽規則與運動家精神前提下，發揮平時訓練所累積的專業能力與團隊默契，全力以赴，爭取佳績。

陳指揮官指出，無人機已成為現代作戰重要戰力之一，官兵藉由競賽平台達成「教學相長」目標，彼此交流經驗、精進操作與戰術運用能力；同時強調，各單位應落實參賽期間的官兵照顧，讓參賽選手都能在穩健基礎上發揮最佳實力，為軍團爭取佳績。

6軍團指揮官陳中將主持無人機競賽參賽部隊授旗典禮，勉爭取佳績。（6軍團提供）