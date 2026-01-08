6軍團指揮官主持重大工作管制會議 勉建構不對稱戰力

記者王子昌／綜合報導

為落實年度部隊訓練及各項戰備整備工作，6軍團昨日召開115年度重大工作管制會議，由指揮官陳中將親自主持，所屬作戰分區及各後備旅、群級主官均出席與會。會議中，由軍團一級業務主管說明戰訓工作執行及管制規劃，接續由陳指揮官提出工作指導，並與各單位主官交換意見，期以務實態度制定訓練方針，將決策轉化為實際成果。

陳指揮官強調，各業管應以作戰為核心主軸，因應共軍常態化灰色地帶襲擾及敵情威脅，建構不對稱作戰能力，持續加強各項戰備整備工作；各級主官則應落實國防部「實戰化」訓練指導，力求貼近真實戰場景況，強化聯合指管、戰場經營與後備部隊戰力，積極提升防衛韌性，使部隊達「立即出動作戰能力」之目標。

6軍團指揮官陳中將主持年度重大工作管制會議，勉建構不對稱作戰能力。（6軍團提供）