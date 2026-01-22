6軍團指揮官主持重大演訓管制會議 要求嚴密規劃

記者張雅淳／綜合報導

陸軍6軍團指揮官陳中將昨日主持「年度重大演訓管制會議」，召集各單位主官及重要幹部與會，就當前敵情威脅、演訓執行規劃及部隊戰備整備狀況實施研討，要求各單位嚴密管制工作，先期完善相關規劃，確保在人安、物安及保密的前提下，順利達成演訓任務，強化防衛作戰韌性。

陳指揮官表示，各單位應善用平時戰備任務訓練時機，掌握主場優勢，熟稔作戰地境內地形、地貌與戰術位置，靈活運用兵、火力，以符合實戰需求；此外，陳指揮官也強調，面對共諜滲透威脅，各級幹部務須提高警覺，落實保密作為，確維部隊純淨與軍事安全。

6軍團指揮官陳中將主持年度重大演訓管制會議，要求強化防衛作戰韌性。（6軍團提供）