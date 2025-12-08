6軍團指揮官主持重要工作指導會議 確維訓練安全

記者葉軒瑜／綜合報導

6軍團指揮官陳中將昨日主持重要工作指導會議，召集各單位主官及業管幹部與會，明確要求所屬部隊務必落實訓練安全，從人員輔考、裝備鑑濾、場地檢查與風險管控等全面檢視，確保各項訓練都能在安全無虞的前提下順利進行，守護官兵生命安全。

適逢季節轉換，陳指揮官也特別提醒各級幹部須強化官兵心緒掌握與關懷作為，除了戰備訓練外，在營內生活上也應面面俱到，確保同仁感受到如同在家一般的溫暖與舒適，並營造穩定且友善的工作環境，使官兵更加專注戰訓本務。

陳指揮官強調，部隊內部管理及人員考核必須嚴肅看待，對於表現良好人員應不吝獎勵，對於違犯規定者也應予以適懲，貫徹賞罰分明、獎懲即時，以確維部隊綱紀與內部純淨。

6軍團指揮官陳中將主持重要工作指導會議，特別提醒各級幹部須強化官兵心緒掌握與關懷作為。（6軍團提供）