6軍團指揮官勗勉部隊 強化整體作戰效能

即時中心／黃于庭報導中國軍事野心日益增加，多次對台以言語、武力恫嚇，野蠻行徑為國際社會所不容。近日《路透社》揭露美國戰爭部報告草案，顯示中國可能已部署超過100枚固體燃料的東風-31型洲際彈道飛彈，且預計2027年底能夠打贏對台戰爭。對此，國防部軍政副部長徐斯儉今（24）日示警，不僅台灣面對威脅，而是包含整個第一島鏈及美國盟友。報告指出，中國可能已在與蒙古邊境的發射井，部署超過100枚固體燃料的東風-31型洲際彈道飛彈，這也是中國飛彈發射井群當中最新的一個。不僅如此，報告還提到，截至2024年為止，中國核彈頭庫存仍有600枚左右，雖生產速度與往年相比有所放緩，不過中國核子擴張仍持續進行，到2030年將擁有1,000多枚核彈頭。該報告針對中國軍事建設也做了詳細介紹，並示警「中國預計2027年底能夠打贏對台戰爭」，且中國視台灣為其領土一部分，從未放棄使用武力實現與台灣「統一」。事實上，北京正在完善以「武力」奪取台灣的軍事選項，其中包含可能對距離中國1500至2000海浬的地區發動大規模攻擊，若此類襲擊過多，將嚴重挑戰和干擾美國在亞太衝突地區的部署。美國五角大廈報告草案稱，中國可能已裝載超過100枚洲際彈道飛彈。（資料照／美聯社提供）對此，徐斯儉表示，美國戰爭部該份報告證實，現在面臨威脅的不只台灣，而是整個第一島鏈及美國盟友在內，台灣也有責任維護印太地區的和平與穩定。至於中共攻台會不會成功，他則認為「是個變數」，不過這也更證明需要趕快建設國防，該報告對目前所面臨的情境，也是很重要的提醒。

