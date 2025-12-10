6軍團指揮官勗勉陸軍盃參賽選手 肯定黃龍戰士爭光

記者連琳／綜合報導

6軍團指揮官陳中將昨日在軍團政戰主任、士官督導長及業管處、組長陪同下，前往宜蘭地區表揚「陸軍盃」參賽部隊，肯定官兵在快速反應射擊、手榴彈投擲、3千公尺跑步及武裝接力等項目中所付出的努力與成果，嘉許戰士們代表單位爭取榮譽，也為自己的軍旅鐫刻不一樣的成就。

活動全程，陳指揮官聽取參賽選手心得，參賽官兵也分享從訓練到出賽過程中的酸甜苦辣，以及所獲得的蛻變與成長。陳指揮官除勉勵官兵持續精進體能戰技與專業職能外，亦期盼大家能於每月最後一週的「親子日」踴躍攜眷入營，讓家人親眼見證、實際感受部隊環境與訓練成果，深化眷屬對部隊的支持，共同凝聚單位向心力與榮譽感。

6軍團指揮官陳中將勗勉「陸軍盃」參賽選手，肯定黃龍戰士為前鋒爭光。（6軍團提供）