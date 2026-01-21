6軍團指揮官視導北區部隊 勉提升國安意識

記者王子昌／綜合報導

6軍團指揮官陳中將昨日由政戰主任謝少將等幹部陪同視導臺北地區部隊，聽取單位任務簡報，並針對教育召集及營區安全防護等戰備整備工作提出明確指導，期勉各級幹部以最嚴謹的態度，規劃兵力部署與戰術運用，同時強化官兵國安意識與保防警覺，確維機密資訊安全。

「千里之堤，潰於蟻穴。」陳指揮官與幹部座談時特別強調，嚴防敵諜滲透為當前重中之重，未來各項會議落實執行「無紙化」，以降低洩密風險，也期許各級幹部養成良好的保密習慣，任何環節皆不可掉以輕心；另要求後備部隊應加強軍民資源整合，落實動員管理，俾於戰時結合全民防衛機制，支援作戰區任務之達成。

6軍團指揮官陳中將視導臺北地區部隊，勉強化國安意識與保防警覺。（6軍團提供）