6軍團指揮官視導桃園地區訓場 勉提升訓練品質

記者謝承宏／綜合報導

6軍團指揮官陳中將昨日由參謀長高少將及相關業務主管等重要幹部陪同，前往桃園地區訓場視導，聽取單位就訓場管理維護、訓練支援能量及後續運用規劃等項目實施簡報，並實地了解訓場整備狀況、設施配置及實際使用情形，以掌握部隊整體訓練現況。

期間，陳指揮官特別針對訓場未來使用與發展方向提出具體指導，要求單位應依年度訓練任務及實際需求，通盤檢討場地配置、管理機制及防險作為，在兼顧安全與訓練效能的前提下，妥善規劃各項訓練動線與設施運用，確保訓場充分支援部隊實戰化訓練，提升整體訓練品質。

6軍團指揮官陳中將視導桃園地區訓場，勉提升訓練品質。（6軍團提供）