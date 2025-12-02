6軍團指揮官赴宜蘭現地勘察 強化災防應變機制

記者連琳／綜合報導

6軍團指揮官陳中將昨日率隊前往宜蘭地區進行現地勘察，針對周邊交通動線、災害應變機制及軍民協力通報流程進行全面了解與評估，此次勘查結合地方政府及相關單位參與，重點針對建築物結構安全、緊急應變設施配置及可能的戰備需求，以確保在災害或突發狀況發生時，能迅速投入支援。

陳指揮官表示，作戰區內的安全維護攸關國人生命財產安全，在必要時提供最即時與有效的支援。他強調，將持續強化與民間單位的協作，完善各項通報及協同作業程序，以提升整體防救災效能，為未來任務規劃奠定更堅實基礎。