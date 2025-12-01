6軍團指揮官 要求駐地整備務實規劃

記者葉軒瑜／綜合報導

6軍團指揮官陳中將昨日在各高勤官及各處、組長陪同下，前往桃園地區視導駐地調整整備規劃，並強調駐地規劃是部隊建構基礎戰力的重要環節，以確保後續訓練推展與各項任務執行順遂。

陳指揮官指出，本次規劃以「妥適規劃住用空間」、「按建制完成住宿安排」及「完善訓場規劃」等3大主軸，期勉單位秉持務實態度逐項檢視，使官兵能在良好、安全且功能完備的環境中訓練與生活，進而提升部隊整體戰力。

陳指揮官表示，駐地整備更是支撐戰力的基礎工程，各項規劃務必貼近實際需求，依序落實推動，使部隊能維持最佳狀態，確保任務遂行。

廣告 廣告

<6軍團指揮官陳中將前往桃園地區視導駐地調整整備規劃，期勉單位秉持務實態度逐項檢視。（6軍團提供）