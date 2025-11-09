6連霸里長楷模淪詐騙慣犯 里民2000萬房遭930萬賤賣

前6連霸模範里長洪嘉仁涉嫌詐騙里民房產賤賣，遭警方送辦。翻攝中選會選舉公報

前新北市三重區五順里長洪嘉仁，過去曾連霸6屆里長還獲得新北市特優里長楷模殊榮，不料他卻淪為詐騙慣犯，今年5月才被指控盜用里民印章偽造本票，等里民死後聲請強制執行，害家屬差點流離失所，不料他6日又因2022年里長任內，詐騙個資賤賣里民房產，被新北市警方依《貪污治罪條例》移送地檢署偵辦。

據了解，洪嘉仁在2022年擔任里長時，藉發放物資需里民簽名蓋章的機會，在資料中夾帶房產買賣同意書，令民眾在疏於防範下簽署後，將里民位於三重區、市值約2000萬元的房產，以930萬元的價格賤賣，賣出後再向新屋主承租該房屋，使被害人一直都被矇在鼓裡，完全不知道自己辛苦一輩子買下的房子，早已經變成他人的財產。

由於房屋被賣出，導致被害人一直沒有接獲房屋稅單，因此今年初開始起疑，後又因洪男終止替其給付租金，新屋主找上被害人討房租時，他一度納悶為何自己買的房子還要繳房組，經追查之後才發現，原來房子早就已經被洪男以賤價出售，因此一怒之下向檢警報案。

新北警方上週通知洪男到案說明，雖目前洪男已無公職身分，但因其犯案時仍在里長任內，因此警詢後，依《貪污治罪條例》移送新北地檢署複訊，同案還有1名周姓共同正犯也被依同罪移送。



