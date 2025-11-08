6金控推淨零轉型 方螢基盼發揮影響力、張傳章籲落實「加碼」

由金管會催生成立，中信金控、玉山金控、元大金控、第一金控、國泰金控、兆豐金控等6家機構共組的「永續金融先行者聯盟」7日舉行成果發表記者會，即將出任第四屆聯盟主席的第一金控總經理方螢基表示，將穩步前行，依循聯盟既定計畫，為台灣永續發展注入更多的行動力跟影響力。

兆豐金總座：不能只有減碼鼓勵

​兆豐金控總經理張傳章答覆媒體詢問時，語重心長呼籲，「既然是先行者聯盟，大家也應該，就是在落實（淨零轉型）的過程當中，盡量不要怕說，對於聯貸（或授信）的企業客戶，只有放款利率的減碼，不敢加碼，其實這也是不對的。我們現在都是對稱的，你做好，我給你減碼；你做不好，我們給你加碼。」

元大金控總經理黃維誠7日出席「第三屆永續金融先行者聯盟」成果發表記者會。（顏麟宇攝）

張傳章說，金管會現在不稱永續金融，而稱永續金融暨轉型金融，目的即在凸顯，希望透過金融機構在投資與融資的影響力，鼓勵企業追求淨零轉型，「我們不能把Brown Economy（褐皮經濟，或稱高碳經濟）完全排除在我們的貸放跟投資之外。」所以，大家耳熟能詳的No ESG No Money，應該修正為企業如果No ESG Improvement，未來可能No Money。

張傳章說：「不過我在這裡要呼籲，我們講說penalty（懲罰）就叫加碼，只有減碼，不敢加碼，其實這也是不對的。」

第一金領銜，參訪黑松與石門水庫

永續金融先行者聯盟第三屆輪值主席為元大金控，明年將交棒第一金控。第一金控總經理方螢基致詞時指出，台灣金融業在國際永續評比其實都有很好的成績，全球知名的《標普全球永續年鑑》，2025年從7690家受評企業選出780家作為永續年鑑對象，台灣有69家入選，裡面18家是金融業、占了26%，其實比率很高，「我們聯盟的6家全部都入選，而且也是在這個產業裡面是居前10%，看得出來台灣金融業成為推動永續轉型的重要的先行者。」

第一金控總經理方螢基7日出席「第三屆永續金融先行者聯盟」成果發表記者會。（顏麟宇攝）

永續金融先行者聯盟的6家金控各有分工任務，第一金控負責國內外推廣。第一金控經理李黃瀚簡報時指出，今年由方螢基帶領80多位金融同業參訪轉型企業黑松公司，以及環境教育場域石門水庫。黑松公司使用太陽能板再生能源製程，以及把高耗能碳酸填充機汰換為節能款式等作為，節能成效顯著，成為國內飲料業首家獲得「綠色工廠標章」企業。

其次為參訪石門水庫的植樹碳匯抵換專案，李黃瀚說，石門水庫透過新栽種將近400顆的樹木，以及後續的養護及病蟲害防治等措施，預期在30年內可以獲得88公噸二氧化碳當量的碳匯，「我們也可以由此知道說，減碳實在不是一件很容易的事情。」

元大金助攻，已有近 4 萬人考取基礎永續證照

永續金融先行者聯盟第三屆輪值主席為元大金控，元大金控總經理黃維誠答覆媒體詢問時表示，要做到淨零，過程真的非常困難，「其實我們大家花了很多時間，在觀念上希望能夠做改變，只有當觀念改變的時候，你的行為才有可能會發生改變。」他覺得過去一年來，淨零轉型的觀念慢慢被社會大眾所接受， 希望持續下去，「讓我們真的可以，以後能夠大聲的說，其實我們做到了。」

永續金融先行者聯盟的6家金控各有分工任務，元大金控負責培力與證照。元大金控資深副總張曉耕簡報時指出，去年在證基會、研訓院、保發中心等三個金融周邊單位合作下，推出國內首張官方辦理的永續金融證照，截至今年9月底，總共核發將近4萬張基礎證照、將近900張進階證照，取得證照的人數較去年大幅成長。

