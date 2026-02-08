6隻獼猴排排站窗外！她神比喻：逛人類動物園？

高雄中山大學因獼猴出沒屢屢成為討論話題，近日有網友分享，女兒下課回宿舍，竟看到窗外排排站著6隻猴子，宛如一家六口出門逛「人類動物園」，其中猴媽媽忙著餵奶，小猴子則目瞪口呆盯著窗內，驚奇畫面讓人忍不住拿起手機拍照，也吸引網友熱議。

網友Cinya近日在IG分享，女兒在高雄中山大學念書，除了讀書外，還得學會與校園「霸主」獼猴共處，有一天女兒下課回宿舍，推開房門竟看到6隻猴子整齊地站在窗外，忍不住拍下影片與家人分享。

Cinya表示，窗外的猴子宛如一家六口，爸爸媽媽帶著4隻小猴「逛人類動物園」，其中最右邊的獼猴張大嘴巴，彷彿在說「這區的動物（人類）也太奇特了吧！」

影片中可見，猴媽媽抱著小猴忙著餵奶，其他小猴則睜大雙眼好奇觀察，尤其最右邊的小猴，眼睛瞪大、嘴巴開開，表情像極了網路上的「表情包」，顯得十分逗趣。

Cinya幽默指出，女兒每天回宿舍都可能有新驚喜或小驚嚇，很好奇大家回宿舍看到這樣的景象，會先拍照還是先鎖門呢？她也笑說，看來「人類展出很成功」，連校園霸主都給了五星好評。

貼文引起網友討論，「也太有趣了」、「這麼多隻其實蠻恐怖的」、「有種一家六口來逛夜間動物園的感覺」、「太神奇的畫面」。

