6集狂吻18次！陳妍希互動小19歲鮮肉男星甜翻 突虧他：只想保命

娛樂中心／綜合報導

女星陳妍希近來主演的新劇《狙擊蝴蝶》一開播立刻掀起話題，尤其跟小19歲的鮮肉男星周柯宇在劇中大談姐弟戀，甜蜜氛圍讓網友看得心癢癢，甚至還有網友統計播出的6集中，兩人就已經狂吻18次了。

近日，戲劇《狙擊蝴蝶》釋出幕後花絮，可以看到周柯宇雖然在片場表現害羞，不過上戲之後還是展現專業的演技，其中有一幕是周柯宇需要對陳妍希壁咚親吻，而導演當下希望周柯宇能夠有使壞的感覺，讓陳妍希在一旁聽了笑出來，直呼弟弟現在哪能使壞，「他只想保命」，一番話逗笑眾人。

花絮曝光之後，除了兩人之間的互動被稱讚有默契外，網友也誇讚陳妍希還是保持少女感，「不論劇裡劇外都甜得好自然好可愛」、「感覺導演也發出姨母笑」，事實上，陳妍希主演戲劇播出後，正巧跟前夫陳曉主演的《大生意人》打對台，然而，後者在收視方面穩穩拿下勝利，但是在網路熱度上，反而是《狙擊蝴蝶》更勝一籌。

陳妍希（左）新劇搭檔周柯宇有多場吻戲。（圖／翻攝自YouTube）

