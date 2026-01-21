6項藥品恐短缺 食藥署調查廠商通報是否違規

（中央社記者沈佩瑤台北21日電）過年前又傳缺藥，包括抗凝血劑、降血壓藥等6項藥品受影響。食藥署表示，其中1項屬必要藥品，廠商未在供應不穩6個月前通報將調查，如情節重大或再犯，將開罰6到30萬元。

台灣第一三共股份有限公司15日發函給醫療院所及藥局，部分藥品因國外製造廠ERP系統異常，導致供應延遲，可能發生短期缺貨情形，受影響品項涵蓋抗凝血劑、降血壓藥等，包括不同劑量的里先安膜衣錠、雅脈膜衣錠、舒脈優膜衣錠等6項藥品。

衛生福利部食品藥物管理署副署長王德原今天在例行記者會中說明，其中「里先安膜衣錠」為口服抗凝血劑，主成分Edoxaban被列為「藥事法」的必要藥品，依規定，廠商必須在供應不穩前6個月通報。

王德原說，但食藥署今年1月初才收到第一三共公司的通報，目前正在調查是否違反規定。

食藥署藥品組簡任技正黃玫甄補充說明，根據「藥事法」相關規定，必要藥品若有供應不足之虞，應在6個月前通報，如屬於天災或不可抗力因素，須在事發後30天內通報。若未符合規定有相關處罰，第一步會公告藥廠名單，再犯或情節重大則會處新台幣6到30萬元罰鍰。

ERP系統是整合企業財務、人力資源、生產、銷售、供應鏈等的管理軟體。對於ERP系統異常是否屬於不可抗力因素，王德原表示，通常藥廠更換資訊系統都是依規畫執行，理論上會預先知道受影響期間和情況，而非突發狀況，接下來會請廠商說明並舉證是否為不可抗力因素。

王德原強調，包括里先安膜衣錠在內的6項受影響藥品，國內臨床上仍有其他成分、相同藥理機轉或其他三同藥品可供替代使用。廠商因供給銜接問題造成數量不足，因此進行控貨，食藥署會要求分公司盡速向原廠爭取把貨進到台灣。（編輯：李亨山）1150121