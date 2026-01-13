6類疾病共同症狀！年輕男有多年「杵狀指」 一查才知腸胃有問題

蘇一峰分享，「杵狀指」是6種疾病常見症狀，手指末端圓鼓鼓，兩指貼近無空隙，可作為簡易自我判斷方式。（示意圖／資料照，蕭嘉蕙攝）

杵狀指是許多疾病的症狀之一，出現時除了肢端末梢肥大，指甲床跟指節的角度也會變形，常見於心肺相關疾病或消化系統疾病患者。胸腔科醫師蘇一峰分享，杵狀指是六種疾病共同症狀，有位年輕男子曾經8次氣胸開刀，多年來一直有杵狀指，他擔心身體出狀況而就醫，詳細檢查後才發現，原來男子有腸胃道乳糜瀉（麩質過敏），長期腹瀉一天三四次排便。

蘇一峰在個人臉書發文表示，男子多年來一直有杵狀指，擔心身體出了問題，決定就醫檢查確認身體健康，蘇一峰檢視其過往病例，男子過去曾經8次氣胸、開過刀，肺功能稍差、心臟功能正常，不過有腸胃道的乳糜瀉（麩質過敏），長期腹瀉一天三四次排便，「這可能就是杵狀指的成因之一」。

蘇一峰說明，杵狀指症狀可能由多種健康狀況引起，包括嚴重和非嚴重的問題。最常見的原因包括6種原因，一是呼吸系統疾病，慢性肺部疾病如慢性阻塞性肺病（COPD）、囊性纖維化、肺癌或間質性肺病，是導致杵狀指的一些最常見原因；二是心血管疾病，心臟疾病如先天性心臟缺陷、感染性心內膜炎和其他心臟相關問題，會因身體氧氣供應不足而導致杵狀指。

蘇一峰繼續提到，三是胃腸道疾病，肝硬化、發炎性腸道疾病（IBD）和乳糜瀉等疾病，會因營養吸收不良或肝功能障礙而導致杵狀指；四是內分泌失調，甲狀腺功能亢進和肢端肥大症會因荷爾蒙失衡而導致杵狀指；五是遺傳因素，某些情況下杵狀指會遺傳，與任何潛在疾病無關，稱為原發性或特發性杵狀指；六是其他原因，某些感染如肺結核、克隆氏症、威爾森氏症等疾病，可能與杵狀指有關。

