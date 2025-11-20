6.1億打造 太平國兒運搶先體驗

台中市太平國民暨兒童運動中心位於坪林森林公園內，擁有高達390坪的體適能空間，成為親子共融、環境友善的特色運動中心。台中市運動局20日指出，國兒運將於24日至30日試營運，全館預約免費使用，歡迎市民搶先體驗。

太平國兒運位於11.7公頃的坪林森林公園內，融入森林地景設計，規畫大量開放空間，同時保有視覺穿透性，以「森林裡的冒險基地」為主題，結合「森林、女性、兒童」等元素，呼應在地運動特色，場館興建經費達6.1億元。

廣告 廣告

運動局長游志祥表示，太平國兒運為地上4層建築，設施多元齊全，包括游泳池、體適能中心、綜合球場、兒童及女性與樂齡運動空間等，滿足市民多樣化需求，打造全年齡友善運動空間，將於24日至30日試營運，12月1日正式營運。

市議員黃佳恬指出，屯區民眾企盼20年的太平國兒運，歷經母親李麗華及自己兩代議員爭取，24日將啟用，太平人口快速成長，運動風氣蓬勃發展，這座由市庫負擔6.1億元打造的全齡運動空間，將成為居民休閒健身、親子共遊的嶄新地標，為屯區生活再升級。

運動局表示，太平國兒運24日至30日試營運期間，除全館預約免費使用開放，並推出游泳、體適能及有氧／TRX、瑜珈、空瑜等體驗課程，以及相關優惠商品及課程。

運動局說明，太平國兒運1樓為溫水游泳池，配置蒸氣室、烤箱、SPA池及兒童池；2樓規畫器械皮拉提斯教室、飛輪教室及兒童運動空間；3、4樓設有體適能中心，總計多達160+頂級器材。另3樓同時設置多功能教室、桌球區，以及可容納8面羽球場兼1座全場籃排球場的綜合球場；4樓規畫撞球區、TRX教室等特色空間，提供多元的運動選擇需求。