6.1地震全台有感！台鐵南迴線停駛 旅客塞滿台東車站：回得了家嗎？

記者王浩原、鄭玉如／台東報導

今傍晚17時47分發生芮氏規模6.1地震，受到地震影響，南迴暫時停駛，造成台東車站都是等候的人潮。（圖／記者王浩原攝影）

今（24）日傍晚17時47分發生芮氏規模6.1地震，震央位於在台東縣政府北方10.1公里，位於台東縣卑南鄉。由於地震頗大，南迴暫時停駛，造成台東車站都是等候的人潮。

受到地震影響，目前台東車站都是等候的民眾，不少旅客在社群平台Threads表示，「卡在台東火車站，被叫下車，台鐵要檢修電纜與車站，南下北上無法開車」、「火車快到台東時響起警報，下車看到新聞，沒想到規模這麼大，目前在車站等通知，不知道今天能不能回得了家」。

廣告 廣告

根據氣象署發布的各地最大震度資料，台東縣卑南地區測得最大震度為5弱；台東縣台東市、花蓮縣富里、屏東縣三地門震度達4級；高雄市桃源、屏東縣屏東市、南投縣玉山、台南縣楠西、高雄市等地區震度為3級；北部及中部多數縣市震度多為1至2級。

台鐵表示，南迴暫時停駛，目前等巡軌車確認鐵軌落石狀況。此外，關山=台東=金崙間列車暫時停駛，即時起辦理公路接駁，已通知工、電單位巡查路線及電車線。

更多三立新聞網報導

洗窗簾直接放洗衣機？錯！達人揭祕訣 乾淨又平整

親熱突「骨折」！小弟弟「瞬間消風」 醫：腫得像茄子

像是塑膠袋！台東海岸驚見大量「世界第三毒」 專家：死了仍有毒

聖誕節也能開運！命理師揭「6招」吸喜氣、運勢走上坡

