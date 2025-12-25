6.1地震！ 台東體中牆裂.水管斷 生：餘震時全衝到外面

台東縣 / 綜合報導

台東地區昨(24)日傍晚發生規模6.1地震，緊鄰震源卑南鄉的台東體中災情嚴重，不只教室內的天花板輕鋼架掉落直接砸在地面，牆壁上也出現又長又深的裂痕，還有不少磁磚掉落。當下還有許多水管直接被震斷，不斷噴出水來。台東體中學生心有餘悸，整晚都不敢睡覺，發生餘震時也全衝到外面。而校方表示，目前以學生安全為首要考量，緊急聯繫結構技師來做安全評估。

天花板震落砸在地面上，掉落的殘骸碎的碎裂的裂，往上一看輕鋼架懸掛在半空中已經凹陷變形，餐廳內的桌椅東倒西歪，記者說：「比手指頭還寬。」牆壁出現長長一條裂痕，從地面延伸到天花板，比一比裂縫寬度甚至比成年人的拇指還要寬，學生VS.記者說：「(睡覺的時候會不會很擔心餘震)，有啊，三點多的時候，就有又震，然後我們就全部跑到外面去。」

昨日傍晚台東卑南鄉發生規模6.1地震，緊鄰卑南鄉的台東體中，也感受到強烈震度，校內多處傳出災情，不只牆上有明顯裂縫，還因為水管破裂漏水宿舍天花板裡的水管被震破，滲出來的水從天花板裡不斷滴落，當時校內有不少住宿生，大家在第一時間全衝到屋外直呼不敢睡宿舍，而一整晚的餘震也讓學生們心有餘悸。

台東體中秘書林德泉說：「學生們可以聯繫家長帶回家裡面，女生的部分是住在學生宿舍的四樓，那考慮到那個地方比較有危險性，逃生上比較有一些距離，所以把女生的學生宿舍安排在，另外一棟菁英樓的一樓。」

體育館內天花板掉落碎裂，白色粉塵四散滿地都是碎片殘骸，原先在室內訓練的足球隊也只能先移到戶外訓練，台東體中秘書林德泉說：「學校這邊正在緊急聯繫結構技師，來做相關的安全的評估，就這個部分如果有安全疑慮的話，有考慮會將兩側的學生的目前的住宿，先安置在比較安全的一個場域。」受強震影響師生擔心校區安全，目前校方持續評估同時展開復原工作，華視新聞陳君毅黃瑞麟賴羽蓉台東報導，

