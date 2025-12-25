6.1地震｜台東一晚連6震！氣象署：恐有規模6餘震

【江宜潔／綜合報導】台東縣卑南鄉昨（24）日傍晚17時47分發生一起芮氏規模6.1地震、全台手機警報狂響，隨後直到今（26）日凌晨又接連出現五起地震、震央均於台東地區，其中最大規模達4.6及4.2，讓在地人徹夜難眠。中央氣象署地震測報中心表示，此次地震初步研判為獨立事件，不過未來三天至一週可能會有規模5.5～6餘震。

地震報告顯示，台東縣卑南鄉（台東縣政府北方10.1公里）昨日傍晚17時47分發生芮氏規模6.1地震，震央深度11.9公里、為極淺層，其中最大震度5級出現在台東縣，另大台北地區在盆地效應或高樓影響下，可能也會有較明顯晃動感受。

廣告 廣告

氣象署地震測報中心主任吳健富說明，該事件屬於極淺層地震、鄰近地區震動幅度相對較大，成因主要為歐亞大陸板塊與菲律賓海板塊碰撞所產生，而台灣約有70%地震都發生在東部，此區域地震深度大部分屬於淺層、且活動頻繁，提醒未來三天至一週可能還會有規模5.5～6之間的餘震。

台東卑南24日傍晚發生一起規模6.1地震。中央氣象署

【看原文連結】

更多壹蘋新聞網報導

謝和弦老婆不忍了！聖誕節發抱怨文 做這件事讓她變成全民公敵

2025年Kia在台再創佳績 11座全新服務據點啟用

獨家｜沈玉琳親吐58歲生日願望！跨年這麼過 復工時間曝光

