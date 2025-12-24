6.1強震嚇壞居民 卑南人連滾帶爬「露屁股」奪門逃竄影片曝光

即時中心／徐子為報導



氣象署表示，今（24）日17時47分5.6秒，臺灣東南部發生有感地震。震央位於臺東縣卑南鄉，地震位置在北緯22.85度、東經121.15度，距離臺東縣政府北方約10.1公里，地震深度為11.9公里，芮氏規模6.1。有卑南當地民眾在社群發出當時逃生影片，地震大到，他還在內急時，就連忙奪門而出逃生，甚至連屁股裸露都入鏡。





氣象署指出，根據氣象署發布的各地最大震度資料，臺東縣卑南地區測得最大震度5弱，臺東縣臺東市、花蓮縣秀林、屏東縣三地門等地震度達4級；高雄市、嘉義縣、雲林縣、臺南市及南投縣部分地區震度為3級。中部及北部多數縣市亦有感，震度多為1至2級。



有卑南當地民眾在社群平台Threads發出地震發生當下的逃生片段，他大喊，在大便突然給他這麼大的地震，坦言「真的是連滾帶爬的屁股外露」，此部影片在社群已引起熱議，多家媒體也跟進，取得當事人引用報導授權，網友還笑稱，要拿素材的記者記得幫當事人的屁股打碼。

當事人受訪時表示，上廁所的時候遇到地震，整個措手不及，連褲子都來不及穿就趕快衝出來，家裡東西是有倒，不過還好都沒什麼玻璃物品的。他也表示，這次地震震央在卑南，讓他感覺這次地震比0403那次還要大，周邊鄰居「家具都是東倒西倒，玻璃全部都掉下來」，幸好人都沒受傷。



媒體《自由時報》報導，這次震央在卑南鄉，當地民眾明顯有感，不少人表示震動發生的瞬間「像被地底的東西撞擊」，隨後是劇烈的左右搖晃，許多家中的吊燈、餐具發出巨大聲響，甚至有民眾嚇到衝出家門，直呼「這是我近年來感覺搖最大的一次」。

















