6.1強震釀災！台東體中「管線破、牆壁裂」 年幼姐遇震秒護妹

台東體中震出災情，天花板應聲掉落。（圖／TVBS）

台東發生規模6.1強震，造成多處設施嚴重受損。台東體中校舍管線破裂、牆壁出現裂痕、天花板與磁磚掉落，學生被迫緊急疏散到戶外避難。岩灣監獄外牆石頭剝落，形成多個凹洞。震災中出現感人畫面，包括姐姐保護妹妹的畫面，以及一名男孩迅速躲到桌下避難。監視器畫面捕捉到震動瞬間，顯示汽機車劇烈搖晃，家中物品掉落聲不斷。截至當晚10點，台東已連續發生四次地震，居民驚恐不已。

台東規模6.1強震釀災，台東體中多棟校舍管線破裂，室內不停漏水，天花板、磁磚通通砸了下來，牆壁也出現一到到裂痕，學生們嚇得衝到室外避難，另外，同樣在台東的岩灣監獄外牆，石頭剝落，牆壁出現好幾個凹洞，幸好無人受傷。

牆壁出現好幾道裂痕，多棟校舍管線破裂狂漏水。（圖／TVBS）

台東體中學生表示，校內牆壁都是裂痕，有些玻璃已經裂掉，現在都在外面避難，擔心會有餘震發生。台東體中秘書林德泉表示，由於是夜間無法進行精確勘查，目前仍在持續統計中。校方人員正積極勘查並統計地震造成的災損，同時迅速安置受影響的學生。

地震發生時，台東一處民宅內的姐妹倆在天搖地動中相互依偎，看著書桌上物品掉落卻因恐懼而不敢移動。另一處畫面顯示，一名男孩在地震發生時立即實施標準避難程序，衝到桌子下方並緊抓桌腳，以防止被掉落物品砸傷。民宅監視器完整記錄了地震的驚人瞬間。畫面中，整個鏡頭劇烈搖晃，停放的汽機車不斷左右搖擺，同時能聽到屋內物品碰撞發出的巨大聲響。

6.1強震天搖地動，年幼姐秒護住妹妹。（圖／Threads:ruru831231）

除了學校外，台東岩灣監獄外牆也傳出災情，大量石塊從牆面掉落到路面上，使牆面出現多個凹洞。當地居民拿著掃把清理路面碎石，以防車輛通過時發生危險。監獄方面表示所有人員均安全無恙。截至當晚10點，台東已經連續發生四次地震，居民們都被嚇得不輕。

