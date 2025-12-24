6.1強震！台東體中牆裂水管破、天花板墜落 學生驚魂

受台東6.1強震影響，台東體中校舍牆面出現深長裂痕。（民眾提供／蕭嘉蕙台東傳真）

台東地區今（24）日下午發生規模6.1強震，台東體中多棟建築出現裂痕，學生餐廳天花板墜落、宿舍水管破裂，現代五項隊擊劍館結構受損嚴重、暫停使用，校方已啟動巡查並通知家長協助學生安置；另台東女中此次未傳出新災情，校舍與宿舍經查安全無虞。

台東體中校內多處建築物在地震後出現明顯裂痕，學生宿舍部分，因地震造成水管破裂，目前暫無熱水可供使用。莊姓學生表示，宿舍牆壁都是裂痕，有些玻璃都已經裂掉了，天花板也有掉落物散落，「地震真的非常大，希望大家都可以平安」。他說，同學們目前都不敢再進入宿舍建築內，暫時在戶外避難。

廣告 廣告

受台東6.1強震影響，台東體中校舍出現裂痕，學生受到驚嚇，暫不敢進入建築物內。（民眾提供／蕭嘉蕙台東傳真）

台東體中學生餐廳天花板掉落。（民眾提供／蕭嘉蕙台東傳真）

台東體中廁所水管破裂，水流自天花板傾瀉而下，室內宛如下雨。（民眾提供／蕭嘉蕙台東傳真）

校方表示，已通知家長評估是否將學生帶回，對於不便返家的學生，也已規畫臨時安置措施。

受創最為嚴重的為現代五項隊位於4樓的擊劍館。校方說明，該場館先前在楊柳颱風期間即造成主體結構與器材設備受損，因經費不足，僅能以校內有限資源修復破損玻璃窗勉強使用；此次地震再度重創，不僅天花板倒塌，整體結構也出現坍方，原本已受損的訓練空間與器材情況更是「雪上加霜。」

至於台東女中，校內其中一棟宿舍先前因918強震受災而封閉，另一棟持續開放使用。台東女中校長王垠表示，震後已完成巡查，目前使用中的宿舍與校舍結構安全無虞。

更多中時新聞網報導

101煙火照辦 全台耶誕維安升級

抗癌提升免疫力 痛要勇敢說出口

CEO追求韌性 採在地、區域化策略