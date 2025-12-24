6.1 強震襲！大全聯台東店宣布暫停營業 退貨辦法曝

受台東規模6.1強震影響，鄰近震央卑南鄉的大全聯台東店因賣場動線受損，稍早宣布暫停營業，以確保顧客及同仁安全。（蕭嘉蕙攝）

台東地區今（24）日下午發生規模6.1強震，市區多處商家傳出商品掉落情形，不過多數仍持續營業。鄰近震央卑南鄉的大全聯台東店則因地震影響，稍早宣布暫停營業，以確保顧客及同仁安全。截至目前為止，除大全聯台東店外，尚未有其他商家因此次地震宣布暫停營業。

大全聯台東店表示，地震發生後賣場動線受損，基於安全考量，決定今日停止營業，並全面檢視場內環境。針對已完成結帳、但因突發狀況未能將商品帶走的顧客，業者公告，待明（25）日恢復營業後，民眾可攜帶發票或消費明細，至服務櫃檯辦理退貨。

更多中時新聞網報導

鍾潔希唱回大馬 曝升格當婆婆

眼睛乾澀3型態 中醫建議依體質治療

立威廉癌後重生 憂看不到女兒長大