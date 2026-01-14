6/12-14衛武營三夜樂宴 首席指揮沙尼鋼琴+指揮雙重魅力現場上演

▲鹿特丹愛樂管絃樂團將第3度訪臺，將由鹿特丹愛樂史上最年輕的首席指揮拉哈夫·沙尼（Lahav SHANI）領軍。

衛武營迎鹿特丹愛樂三日獨家演出 沙尼「自彈自指」攜黃俊文、蕭涵共譜港都樂章

【記者 王苡蘋╱高雄 報導】衛武營國家藝術文化中心將於6/12-14第三度迎接世界頂尖樂團，鹿特丹愛樂管絃樂團，帶來【映象荷蘭】音樂會。首席指揮拉哈夫．沙尼（Lahav Shani）將於6/13展現標誌性的「自彈自指」鋼琴與指揮雙重魅力；臺灣小提琴家黃俊文與抒情女高音蕭涵輪番助陣，組成黃金陣容。

三場演出曲目橫跨古典、浪漫至20世紀：首夜以荀白克《昇華之夜》及馬勒《G大調第四號交響曲》揭開序幕；次日沙尼挑戰蕭斯塔科維契《F大調第二號鋼琴協奏曲》並演奏瓦格納《大鼻子情聖》序曲及布拉姆斯《D大調第二號交響曲》；最終場由黃俊文演繹貝多芬《D大調小提琴協奏曲》，以貝多芬《降E大調第三號交響曲〈英雄〉》收尾。

此次演出不僅呈現鹿特丹愛樂獨特音響風格，更展現東西港都藝術對話的深厚能量，亦是沙尼任期尾聲的重要告別演出。更多資訊及購票請洽衛武營官網或OPENTIX。（圖╱衛武營提供）