6/14川普生日2026年起「免費入國家公園」 外國人加收3129元

記者高珞曦／綜合報導

美總統川普推出新政策，2026年起，美國公民可在川普生日6月14日當天，免費進入國內各個國家公園，但取消原先2個紀念日的免費措施，且有11處國家公園將對外國遊客加收100美元（約3129元新台幣）。

美總統川普將自己的生日6月14日列入國家公園免費入場日之一，同時取消2個聯邦假日六月節、馬丁路德紀念日。（圖／美聯社）

《今日美國》報導，美國家公園管理局原先在6月19日「六月節」（Juneteenth）、每年1月第3個週一的「馬丁路德紀念日」（Martin Luther King Jr. Day）推行免費入場日措施，美國民眾可在這2個聯邦假日免費進入國家公園。其中，六月節是為紀念美國奴隸制度結束，馬丁路德紀念日則是紀念民權領袖馬丁路德金恩的貢獻。

不過2026年1月1日起，國家公園管理局取消上述2個聯邦假日在全國116個國家公園的免費入場規定，另新增3個免費入場日，包含6月14日川普生日、7月4日當週週末、國家公園管理局成立110周年的紀念日，而6月14日也是美國國旗日（Flag Day），但這天並非聯邦假日。

不僅如此，美國國家公園的免費入場日將只適用於美國公民和居民，也就是「美國優先」計畫（America-first），同時針對沒有年票的外國遊客進入11處熱門國家公園時，會在現有門票費用加收每人100美元（約3129元新台幣）。

美內政部長柏根（Doug Burgum）說，這些新政策讓支持國家公園的美國納稅人能享受負擔得起的遊覽機會，國外觀光客也能在維護、改善國家公園方面盡一分應有的心力，造福子孫後代。

報導指出，根據新政策，除了新增的3個日期，2026年目前還有5個免費入場日，如2月16日總統日（President’s Day）、5月25日陣亡將士日（Memorial Day）、7月3日至5日美國獨立紀念日當週週末、9月17日憲法日（Constitution Day）、10月27日老羅斯福誕辰（Theodore Roosevelt’s birthday），以及11月11日退伍軍人日（Veterans Day）。

