6.2 萬坪！鳳山第一家大型百貨來了 LaLaport高雄上樑最快2026Q4開幕

日商三井不動產集團在台灣的第3座 LaLaport位於選址高雄衛武營國家藝術文化中心對面，預計最快明年Q4開幕。施書瑜攝



日商三井不動產集團在台灣的第3座LaLaport選址高雄衛武營國家藝術文化中心對面，鄰近高雄捷運橘線鳳山西站，交通便利。今（12/19）舉行上樑儀式。該案為鳳山區建城237年來首座大型百貨公司，預計最快2026年第4季、最慢2027年第1季正式開幕。

高雄市長陳其邁表示，三井不動產工程品質與營運表現備受肯定，此次配合市府「鳳山中城」建設進駐，將成為鳳山建城237年來首座大型百貨公司，也讓人口逾35萬、長期缺乏大型百貨的鳳山市民高度期待。

廣告 廣告

三井不動產於2021年底通過評選，取得台糖鳳山國泰重劃區土地，並於2023年6月底動土，投資逾百億元，打造結合購物、餐飲與娛樂的一站式休閒購物中心。全案基地及開發總面積約6.2萬坪，規劃地上7層、地下2層，鄰近高雄捷運橘線鳳山西站，交通便利。

LaLaport 高雄預計引進超過270個日系及國內外品牌，整體設計以「URBAN GREEN NEST（城市綠色巢穴）」 為核心理念，透過大量綠意植栽，營造融合自然、生活與消費的新型態購物體驗，打造具國際水準的商業新地標。

台灣三井不動產董事長久一康洋於上樑典禮致詞時表示，感謝高雄市長陳其邁 及市府團隊的大力支持，隨著工程進入關鍵階段，已有多家極具魅力的品牌即將進駐，亮點包括全球矚目的沉浸式藝術先驅，以及高雄在地指標餐飲品牌 漢來美食，期盼運用三井多年累積的開發與營運經驗，讓LaLaport高雄成為城市新地標。

陳其邁則指出，鳳山為高雄人口最多的行政區，約有 35 萬名市民，長年缺乏大型百貨公司，LaLaport高雄配合市府「鳳山中城」建設計畫進駐，不僅是鳳山市民長久以來的期待，也將為地方發展注入全新動能。

台灣三井不動產表示，原訂於2026年第3季開幕，但因使用執照尚未取得，目前規劃最快於2026年第4季、最慢於2027年第1季開幕。

更多太報報導

高雄直飛東京再添一線！ 陳其邁談「台灣有事」掀首航高潮

邊抽菸邊備料！高雄知名腿庫飯遭點名 網炸鍋...業者認了

救人優先卻吃罰單惹民怨 高雄首創AI辨識減誤判