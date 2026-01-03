6/21接任中央研究院長 陳建仁：全力以赴

（中央社記者吳欣紜台北3日電）6月21日將接任中央研究院長的前副總統陳建仁今天說，深感任重道遠，必全力以赴與全體員工及台灣學研機構合作，繼續提升中研院人文與科學頂尖研究水準，成為亞太卓越研究機構。

總統府昨天發布總統令，特任陳建仁為中研院第13任院長，任期自民國115年6月21日到120年6月20日。

「齊心提升台灣頂尖學術研究：一個人可以走得很快，一群人可以走得很遠！」陳建仁上午透過社群網站臉書（Facebook）粉絲專頁表示，中研院在歷任院長努力奠定堅實基礎上，人文或數理、生命、社會、工程科學研究人員都戮力研究而成果豐碩，深受國際重視。

他說，感謝跨學組院士們提名，新任院長遴選委員和中研院評議員投票支持，及總統賴清德圈選，中研院將善盡學術研究社會責任，積極推動全球永續發展，延攬培育國內、外人才，深化國際學術研究合作，共同增進人類福祉。（編輯：李明宗）1150103