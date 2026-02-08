6.4億公設變家具賣場？運動中心350字聲明曝光！

政治中心／李筱舲報導



台中市清水國民暨兒童運動中心，耗資6.4億元公帑興建，於去年9月底啟用，如今卻傳出「運動場變家具店」，場館出租變成「家具名床大展」。民進黨市議員王立任發文怒批：「理應是海線鄉親揮灑汗水的場地，如今卻變成了家具展售中心場所，完全背離了興建初衷，更是對市民權益的莫大諷刺。」對此，清水運動中心也出面回應了。





6.4億公設變家具賣場？議員痛批「非常荒謬」運動中心350字聲明曝光！

對於在運動中心賣家具，王立任發文痛批這完全背離了興建初衷。（圖／翻攝自王立任臉書）

運動中心變家具展售中心場所？王立任痛批：莫大諷刺！

市議員王立任昨（7）日在臉書發文表示：「看到清水國民運動中心啟用才短短四個月，場館內竟擺滿沙發與床墊，我感到非常荒謬。這座耗資6.4億元興建的運動空間，理應是海線鄉親揮灑汗水的場地，如今卻變成了家具展售中心場所，完全背離了興建初衷，更是對市民權益的莫大諷刺。」王立任提及過去在宜蘭運動中心曾做過「運動鞋」特賣會，當時此舉被認定為違約，更何況現在是台中市政府放任業者在球場販賣家具。他在文末呼籲市府給予說明並導正錯誤，勿讓商業利益凌駕於市民運動的權益，將空間還給清水鄉親。

清水運動中心稍早也發出聲明表示，爭議地點為「商業空間」而非球場。（圖／翻攝自清水運動中心臉書）

澄清未佔用球場！清水運動中心聲明：爭議地點為「商業空間」

對此，清水國民暨兒童運動中心稍早前在臉書發出聲明，強調運動中心除提供球場、游泳池及體適能等運動設施外，亦依法設有商業設施空間。針對此次爭議所指的空間，並非球場或任何運動設施，而是位於1樓原規劃的商業設施空間。然而，該空間出租給傢俱業者辦理特賣會雖未影響運動設施使用，但不符「運動相關服務」，且未經運動局同意，實屬違反。運動局已要求清水運動中心改善，且已依契約規定處以罰鍰，並強調：「本案並無在球場或運動設施內擺放傢俱情事，相關說法並非事實，請外界勿以訛傳訛」。

