6.4億運動中心淪家具賣場！民眾想預約遭拒 議員批：球場擺滿沙發床墊

記者林盈君／台中報導

台中市清水國民暨兒童運動中心，耗資6.4億元公帑興建，於去年9月底啟用，如今卻爆出「運動場變家具店」，場館出租變成「家具名床大展」，球場內擺滿沙發與床墊，讓當地居民也非常傻眼，有民眾更表示，原本想要預約球場使用，結果卻被告知「租借辦展」，市議員王立任接獲陳情後，怒批本該提供民眾運動休閒的場館，卻變成家具展無法使用，實在太離譜，也太諷刺。對此，台中市運動局回應指出，營運廠商已違規開罰，並要求明日前撤展。

台中市清水國民暨兒童運動中心。（圖／翻攝議員王立任臉書）

據了解，清水國民暨兒童運動中心，耗資6.4億元公帑興建，本該提供民眾休閒運動之使用，卻被踢爆「租借辦展」，專業球場變成「家具名床大展」，讓想運動的居民都無法用。市議員王立任痛批，市府讓標榜專業的運動空間，現在卻淪為家具賣場，真的非常誇張。王立任表示，運動中心啟用才短短四個月，場館內竟擺滿沙發與床墊，感到非常荒謬。

市議員王立任發文指出「這座耗資6.4億元興建的運動空間，理應是海線鄉親揮灑汗水的場地，如今卻變成了家具展售中心場所，完全背離了興建初衷，更是對市民權益的莫大諷刺」。王立任表示，過去宜蘭運動中心曾辦理「運動鞋」特賣，就被認定違約，更何況，現在台中市政府放任業者在球場販賣家具，更擔心的是，現場造價昂貴的專業運動地板，若因不當搬運造成毀損，造成場地損毀。

最後議員王立任指出，嚴正要求市府立即說明並導正錯誤，別讓商業利益凌駕市民運動的權益，立即將空間還給海線鄉親。對此，台中市運動局也做出回應，強調營運廠商未事前報經運動局同意，且活動內容不符運動相關服務目的，已違反契約，立即對廠商開罰，首次違規處新台幣1000元，並要求業者限期改善，此外，也要求營運廠商停止相關活動，並於8日前完成撤展。

