6.5以上強震機率99% 全台老屋恐撐不住

全台五成以上是老舊房屋，台北市老屋比例更高達七成。（圖／東森新聞）





27日深夜11點，一場芮氏規模7的強震撼動全台，交通系統隨即受到衝擊。有機場捷運乘客被迫在軌道間疏散，桃園機場候機室與蘇澳火車站更發生大面積天花板崩落意外，災情引發各界關注。

前中央氣象局地震測報主任郭鎧紋分析，地震活動存在「超長平靜期」與「密集期」。他指出，當規模8以上的地震頻繁出現，往往意味著板塊隱沒帶的應力正在釋放；一旦隱沒帶發生劇烈反彈（如規模8.8強震），應力將轉移至海溝外側隆起處，屆時恐將引發大海嘯。

根據郭鎧紋統計，近期大地震頻率顯著升高。僅在3月28日至4月27日期間，就發生了13起規模6以上地震；6月28日至7月27日更增至18起，遠高於過去平均每月9.44起的數值。鄰近的日本同樣地動頻繁，6月22日九州新燃岳火山噴發，與此同時，吐噶喇群島（Tokara Islands）在4天內釋放超過400次地震能量。這讓日本學界憂心「南海海槽」地震可能提前到來，當地政府預測，未來30年內有80%機率發生規模8以上、能量相當於1000顆原子彈的「海溝型地震」。

台灣學者也提出類似警訊。中央大學應用地質研究所退休教授李錫堤指出，自民國53年白河地震後，台灣西部曾經歷一段平靜期；然而，1999年921大地震拉開了活躍期的序幕，預計將持續約60年。依據過去數據，台灣地震週期約為90至150年。目前全台36條活動斷層中，學者最擔憂的是梅山與口宵里斷層。

李錫堤分析歷史數據表示，過去400年來，台灣西部丘陵平原一帶每世紀至少發生兩次大地震。921地震算是一次，意味著本世紀可能還有一次強震未發。他特別點名嘉義大埔、台南楠西與南化一帶，因長期缺乏顯著能量釋放，未來發生規模7以上地震的風險極高。

除了陸地斷層，台灣東部外海的琉球海溝隱沒帶更是隱憂。李錫堤警告，若該處發生規模8以上的海溝型地震，除了花蓮首當其衝，最危險的反而是台北。海溝型地震產生的「長週期低頻震波」能越過中央山脈，與台北盆地及高樓大廈產生「雙重共振效應」。

若建築耐震能力不足，共振將導致嚴重結構損壞。以雙北為例，現行法規建築耐震係數多為0.24G（約震度五強），一旦震度超過此標準，將成為都市防災的巨大缺口。

全向科技房產中心創辦人劉永昌補充，全台五成以上是老舊房屋，台北市老屋比例更高達七成。隨著時間推移、風吹日曬與地震侵襲，建築結構強度會逐漸遞減。這類老屋即便面對規模6至7的地震（約震度五弱），也可能發生結構性破壞。

面對老屋不耐震、新屋標準不夠高及耐震新技術導入緩慢的三大隱憂，專家呼籲法規應盡速修正。劉永昌建議借鏡日本，將耐震係數提高至0.4G，並在「強度設計」之外，強制導入隔震或制震（減震）等技術，以提升建築物的韌性，保障民眾生命財產安全。