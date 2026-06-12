6.6萬AI課免費學、AWS企業參訪 新北青年局AI實戰職涯營即起報名

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新北市府青年局長邱兆梅指出，市府推出今年度「AI實戰職涯營」活動，由市府全額補助市值6.6萬元的課程，即日起至7月12日報名開放報名。(記者黃子暘攝)

〔記者黃子暘／新北報導〕人工智慧(AI)改變產業現況，為培育AI人才，新北市府青年局長邱兆梅指出，市府推出今年度「AI實戰職涯營」活動，由市府全額補助市值6.6萬元的課程，即日起至7月12日報名開放報名(正取者需繳納保證金)，將以3個月AI人才密集培訓為核心，導入Amazon Web Services(AWS)技術專家培訓，協助21歲至30歲青年考取2張AWS國際認證，並前進AWS企業參訪，結訓後還有機會獲得科技公司熱門職缺推薦。

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邱兆梅說，青年局持續投入資源推動AI人才培育，希望培養能運用AI工具解決問題、創造價值的跨領域人才，這一次實戰職涯營以更貼近職場需求的角度規劃，採「國際雙認證、商業實戰、企業見習、職缺媒合」，擴大招募名額至25名、升級課程內容、增加人才媒合機制，盼助青年藉由完整系列課程掌握AI技能、提升職場競爭力。

邱兆梅介紹，系列課程將從8月至10月進行密集訓練，由AWS授權講師授課，並開設考前衝刺班，協助學員考取「AWS AI Practitioner」與「AWS Cloud Practitioner」國際雙認證；AWS企業參訪則會提供學員近距離接觸全球雲端產業實務的機會，結訓後再獲得「伊雲谷數位科技股份有限公司」30個熱門職缺優先推薦。

青年局說，系列課程除了有證照課程，還有互聯網大學開設的9堂實戰課，內容涵蓋自動化流程設計、免程式碼製作AI Agent、簡報技巧等；課程將於10月辦理成果發表會，由夥伴企業針對真實產業需求命題，優勝隊伍將獲得企業端客製化的職涯輔導。

青年局補充，報名將採初審、Coffee Chat交流會等方式選出25名學員，正取者須繳1000元保證金，符合出席規範與結業條件將全額退還；另外，為擴大青年AI技能培力，報名活動將獲6堂10小時免費線上課程，且於期限內優先完成線上課程的前40名，即使最終未入選，也將獲AWS企業參訪機會，詳洽青年局官網。

新北市府青年局長邱兆梅指出，市府推出今年度「AI實戰職涯營」活動，由市府全額補助市值6.6萬元的課程，即日起至7月12日報名開放報名。(記者黃子暘攝)

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