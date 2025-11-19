6、7年級生回憶！言情小說作者「席絹」封筆告別：我們輝煌過，不抱怨
生活中心／黃韻璇報導
在網路尚未普及的年代，閱讀紙本小說可說是人們的一大休閒娛樂，而其中最受女性歡迎的就是言情小說。一本本「霸道總裁」言情小說，可以說是許多六、七年級女生的共同回憶，其中許多作者更是陪伴讀者們度過許多青春歲月，近日台灣言情小說作者「席絹」宣布封筆，給讀者們的「最後一封情書」讓眾人相當不捨。
曾出版多本經典言情小說的「萬達盛出版社」近日宣布將結束營業，17日在粉專發出告別信「當我們翻開最後一頁，也到了說再見的時刻」，文中寫道「隨著時光的流轉與環境的變遷，我們即將畫下句點了，這不是一場告別愛情的離散，而是一部漫長故事的尾聲」。
最後喊話讀者「謝謝你們讓愛情故事有了存在的意義，那些在掌心翻過的頁面，早已是我們存在的印記。我們將帶著滿滿的感恩離開，並且深信，愛與文字不消失，它會在各位的生命裡，以另一種形式繼續發光，願我們都能在各自的人生書頁裡，再次遇見動人的故事」。
接著，曾出版超過80本小說，甚至被翻拍成經典電視劇《上錯花轎嫁對郎》、台灣最知名的言情小說作者之一「席絹」也在萬達盛粉專PO出封筆告別信，提到「以前無數次想過言情小說的消亡方式，一直覺得是個遙想，會發生在我成為過氣作家的很久很久以後。可現在，也說不上過氣不過氣，卻也真的走到了劃下最後一個句點的時候了」。
席絹表示，「時代就是一直一直往前推進的，我們輝煌過，我們不抱怨。我們也曾在屬於我們的潮流裡快意人生。寫著自己幻想出來一個又一個美好故事；看著别人寫出來一本又一本好看的愛情小說。每天每天都那麽開心恣意，幸福滿滿。在我們的青春歲月裡，有我們獨屬的流行與快樂。這是我們珍貴的共同記憶，我們都會永遠銘記」。
