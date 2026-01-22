-6.8度超冷！玉山步道結冰、現大片霧凇 銀白世界暗藏危險

強烈大陸冷氣團席捲全台，玉山測站溫度下探至零下6.8度，成為全台最低溫紀錄。雖未降雪，但山區出現壯觀霧淞與結冰景象，步道濕滑危險，排雲山莊24名山友中僅15人成功登頂，其餘人員因安全考量放棄攀登。

玉山測站溫度下探至零下6.8度，成為全台最低溫紀錄。雖未降雪，但山區出現壯觀霧淞與結冰景象。（圖／氣象署提供）

玉山國家公園管理處表示，受強烈大陸冷氣團影響，玉山群峰海拔3000公尺以上地區出現明顯霧淞及結冰現象。主峰線因濃霧形成「白牆」奇景，步道岩壁上的植被覆蓋著雪白霧淞，呈現一片銀白世界。這些景象是因山區充滿「過冷水滴」，當水滴撞擊樹枝與建築物後迅速凝結，形成大片乳白色不透明的硬質霧淞與結冰。

雖然景致絕美，但強風低溫與步道結冰也潛藏著風險。玉山主峰線從鐵棚區就需穿冰爪，一路往風口走更出現強陣風。排雲山莊人員因此勸導山友需有足夠裝備才能登頂，導致今日山莊24名山友中最終僅15人成功上山。

氣象署指出，截至今日中午12時，全台最低溫為玉山風口測站零下6.8度，玉山測站零下5.5度。今日中部以北、宜蘭及花蓮天氣寒冷，其他地區早晚亦寒冷，白天也偏涼。清晨西半部及宜蘭低溫普遍是10至12度，花東為14、15度，其中高雄以北、宜蘭及金、馬局部地區有10度左右或以下氣溫發生的機率，苗栗以北及金、馬易有長時間的低溫。氣象署強調，若低溫與水氣配合，3000公尺以上及北部、宜蘭2000公尺以上的高山可望有零星降雪。

公路局也表示，上午檢視路況後，發現台14甲線31.4K武嶺至32.7K松雪樓路段部分路面結冰，因此宣布自7時起限加掛雪鏈通行，並依現場融冰情況機動調整管制作為。

氣象署預估，這波極凍天候要到明日白天才會逐漸趨緩，提醒民眾加強保暖，並注意低溫對健康的影響。玉山國家公園管理處也呼籲山友做好風險評估，切勿貿然登頂，雪季務必做好保暖工作，備妥雪地裝備，以維護登山安全。

