6.91億開在花蓮！彩券行曝前一天顧店曾被「震」一下 常客笑「會開頭獎」竟成真

連續16期頭獎摃龜的大樂透，昨（14）日晚間順利開出頭獎，由一名幸運兒獨家抱回6.91億元。（示意圖／黃鵬杰攝）

連續16期頭獎摃龜的大樂透，昨（14）日晚間順利開出頭獎，由一名幸運兒獨家抱回6.91億元。這次的頭獎由花蓮市民生里的「積財庫彩券行」開出，彩券行代理人吳小姐受訪時透露，最近有拜土地公，前一日也「有感覺到一些徵兆」。她表示前天的白天顧店員工及她晚上在店裡，有明顯感受到被用力「震」一下，可是問旁邊的人都說當時沒地震，當時就有常客笑說「你們會開頭獎」，沒想到昨日就真的開出6.91億大獎。

昨晚，第114000105期大樂透開獎，開出的中獎號碼為21、25、26、38、41、46，特別號04。由於過去已連續16期摃龜，這期頭獎累計金額已高達6億9198萬2796元。最終由一注獨得，中獎彩卷則是由花蓮市民生里公園路上的「積財庫彩券行」開出。

據《NOWNEWS今日新聞》報導，彩券行代理人吳小姐在受訪時透露，這2天很多民眾來系統包牌，有的甚至花上萬元包牌，因為客人太多，「沒印象誰中頭獎」。不過她也透露，開獎前一天，她跟白天顧店員工就有感受一些徵兆。一開始先是白天的顧店員工賣彩券時，覺得好像被震一下，以為是地震，但店內客人都說沒有，因此也不以為意。

等到晚上換她顧店，吳小姐指出大概在晚上6點多時，她也突然感受到「震了一下」，趕緊問旁邊的常客「有沒有地震」，但常客說沒有，還透露白天店內員工也這樣講，更開玩笑預測「你們會開頭獎」。結果真如常客吉言，僅僅過了一天就順利開出頭獎。吳小姐還表示，自己也有去附近土地公廟拜拜，店內也有擺放「招財」的蟾蜍吉祥物及財神爺，都為店裡帶來好運。

另一方面，本期大樂透還有5名「不幸的幸運兒」，就是以一碼之差，與6.91億擦身而過的貳獎得主。本期共開出5注貳獎，分別位於新北市、新竹市和台中市，均分後仍有102萬元，雖然與大獎相去甚遠，卻也同樣令人十分羨慕。

