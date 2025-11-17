6.92億落在花蓮！大樂透得主用這招 包牌串出頭獎組合

（記者許皓庭／花蓮報導）花蓮市一間彩券行日前開出本屆最高金額的大樂透頭獎，總獎金達 6.92 億元。台灣彩券公司今（17）日公布得主的投注方式，確認是以電腦選號方式挑選 8 個號碼，再組合成 28 注投注，當中共有 1 注命中頭獎，並同時抱回第 3 獎與第 5 獎，累計獎金突破 6 億元。

圖／花蓮市「積財庫彩券行」彩券行日前開出本屆最高金額的大樂透頭獎，總獎金達 6.92 億元。（翻攝 Google Maps）

根據台彩公布的資訊，第 114105 期開獎號碼依序為 21、25、26、38、41、46，特別號為 04。得主採取的方式為「電選後包牌」，先由系統產生 8 個號碼，再以這組號碼拆分成 28 組投注內容，總投注金額約 1,400 元。最終其中 3 注中獎，其中一注更直接抱回頭獎。

這張幸運彩券由花蓮縣花蓮市民生里、公園路附近的「積財庫彩券行」售出。代理人吳小姐表示，因店內客人眾多，對實際得主沒有明確印象。不過這次一注獨得的頭獎，是她開店以來首次開出如此高額獎金，消息傳出後店裡氣氛非常熱絡。

吳小姐提到，平時店內擺放金蟾蜍與財神爺，許多常客都會特別前來「沾財氣」。她也透露，每當頭獎累積到高額時，就會前往土地公廟祈福，希望能替店家與彩迷帶來更多好運。

她的先生原本從事刻印工作，目前半退休，僅為熟客與當地「感天宮」刻製印章。夫妻倆長期與地方居民往來，也因此建立不少善緣。這次大獎落在店內，對他們來說是難得的里程碑，也盼能為店家帶來更多人氣。

台灣彩券也提醒，近期大樂透與威力彩皆有高額頭獎累積，民眾若購買彩券應量力而為，並留意自身財務風險。

