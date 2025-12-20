60位法師領眾祈福！大同世界和平文化藝術季 12/27旗山盛大登場

▲「大同世界和平文化藝術季系列活動暨世界和平供僧祈福華嚴勝會」，今年將由大同世界總住持釋圓三法師親自領軍，率領高雄區僧團60位法師，齊聚旗山共祈安和。

【記者 王苡蘋／高雄 報導】為弘揚世界和平理念、推動宗教文化與藝術公益融合，「大同世界和平文化藝術季系列活動暨世界和平供僧祈福華嚴勝會」將於12月27日（星期六）上午10時至下午5時，在高雄市旗山公共體育場及武德殿盛大舉行。活動結合宗教祈福、藝文展演、慈善行動與全民參與，內容豐富多元，預期成為南臺灣年底極具指標性的文化盛會。

本次活動由中華大同世界慈善會啟建，現場將廣邀各宗教團體、慈善組織與藝文團體齊聚一堂，共同為世界和平、社會祥和與人心安定祈福。開場儀式由大同世界總住持釋圓三法師親自領軍，率領高雄區僧團60位法師莊嚴出場，並結合敦煌舞團呈現佛教藝術之美；同時特別禮請法興禪寺聖雄長老及多位寺院住持共同參與，攜手聲樂家陳惠群梵唱《華嚴字母誦》等佛曲，並與臺北松山慈惠堂國樂團跨界共演，梵音繚繞、法喜充滿，展現宗教與藝術交融的震撼場面。

廣告 廣告

▲去年書法比賽盛況

活動期間同步規劃多項文化與競賽亮點。其中，第八屆「大同盃」全國書法比賽將於武德殿舉行，匯聚全臺書法好手揮毫競藝，展現漢字書藝的深厚底蘊；文創藝術亦開創先例，首度結合健美大賽與親善大使模特兒選拔，透過力與美、文與武的跨界呈現，象徵身心平衡與和平共融，展現「文武雙全、和平大同」的嶄新風貌。

▲大同世界總住持釋圓三法師與評審老師合影

此外，現場設有熱鬧的園遊會與多項全民參與活動，並結合慈善關懷行動，讓文化藝術不僅止於欣賞，更轉化為實際回饋社會的溫暖力量，落實公益精神。

主辦單位指出，中華大同世界慈善會由釋圓三法師創辦，長期以服務社會大眾、促進大同世界為宗旨，秉持「大愛傳播菩薩行、同心協力濟蒼生」的信念，致力於散播人間大愛、廣佈慈善、傳遞善知識，凝聚十方善緣，不分你我、沒有界線，實踐「人飢己飢、人溺己溺」的大慈大悲精神，持續為社會注入正向力量。

▲去年舉辦畫法比賽活動獲獎人合影資料照

主辦單位誠摯邀請各界民眾於年底前往旗山，共同參與這場融合宗教莊嚴、文化深度、藝術美感與慈善溫度的年度盛會，一同為世界和平與社會共好祈願祝福。（圖╱中華大同世界慈善會提供資料照）