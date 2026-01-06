「60億分之一的相遇！」Lulu告白陳漢典：好險，我找到你了

娛樂中心／楊惟甯報導

藝人陳漢典與Lulu（黃路梓茵）將於本月25日在台北文華東方酒店舉辦婚宴。婚禮倒數之際，兩人搶先曝光多張遠赴日本拍攝的婚紗照，只見他們在富士山與河口湖美景前甜蜜依偎、鼻子輕碰鼻子，畫面溫柔又浪漫。Lulu更感性寫下，能和陳漢典從相識、相戀到成為夫妻，機率僅有「60億分之一」，並深情告白老公：「你是我的穩定資料，謝謝你如富士山一樣，穩定的存在。」

曝光的婚紗照中，兩人置身晴朗藍天下，背後映著「完整露臉」的富士山與湖畔景致，畫面宛如電影場景。Lulu身穿純白禮服、頭戴長頭紗，在陽光映照下顯得仙氣十足；陳漢典則以俐落西裝相襯，兩人不論是牽手漫步湖畔，或隔著頭紗深情對望，都流露出新婚的甜蜜氛圍。

陳漢典、Lulu婚紗照。（圖／天地合娛樂提供）

陳漢典、Lulu婚紗照。（圖／天地合娛樂提供）

Lulu隨後也在社群發文，將陳漢典比作富士山，稱「你是我的穩定資料」。她寫道，富士山有千變萬化的樣貌，但無論天氣如何變化，它始終靜靜佇立；就如同生活中難免有爭執或低潮，但對方始終都在，不必張揚，卻是一股安定內心的力量，「謝謝你如富士山一樣，穩定的存在」，字句相當溫柔。

接著，Lulu又提到，「據說，兩個有共同點的人相遇的機率是20萬分之一；能認識某個人的機率是200萬分之一；越來越親近的機率是2000萬分之一；能成為朋友的機率是2億分之一，而能再成為摯友的機率是20億分之一；遇見靈魂伴侶的機率是60億分之一」，直言兩個「怪有趣的靈魂」能走到一起，機率又更低了，「好險，我找到你了！」

至於兩人的婚禮細節，陳漢典也提前預告，整體風格將以「可愛」為主，舞台設計會安排互動橋段，希望賓客能一起參與、同樂；Lulu則被問到婚禮當天的婚紗尺度，語帶神秘地笑說「很可以期待」，一旁的陳漢典更直接幫忙補刀：「很火辣。」夫妻倆一搭一唱的默契，也為這場婚禮再添不少期待。

