60億大廠突宣布關廠 開盤殺到跌停「逾1.7萬張排隊搶賣」

精金宣布停工關廠，股價殺到跌停。

市值約60億的面板廠精金上周突然發重訊，宣布生產線停產、南科廠關廠。受到停工消息影響，精金股價今天（29日）一開盤就摜壓到跌停，以6.63元鎖死。開盤4個小時，排隊賣單超過1.7萬張，其中只有3100張成交。

精金科技前身是和鑫光電，成立於1999年，並在2002年掛牌上市，市值規模原本約60億元，但在今天股價跌停鎖死後，市值縮水到約54.78億元。精金主要製作觸控面板感應器，是全球主動式有機發光二極體（AMOLED）觸控感應器領導供應商。

精金資深副總經理周致中說明，南科廠共有4條產線，將全數停產，後續營運模式勢必出現重大轉變。由於董事會已決議關閉南科廠，精金預計明年1月31日南科廠全面停產，代表公司唯一的5.5代AMOLED觸控感應器產線不再運作。

周致中表示，關廠後可能導致營業項目變動，公司將審慎評估後續發展。不過，周致中也強調，公司目前並沒有下市規畫，未來將優先進行資產活化，再評估後續可能的發展方向。