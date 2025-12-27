60億精金科技關閉南科廠！AMOLED產線退場 轉型與員工安置同步啟動

精金科技董事會決議關閉位於南部科學園區的生產基地，唯一5.5代AMOLED觸控感應器廠將於2026年1月31日全面停產。（圖／翻攝自官網）

台灣觸控面板感應器大廠精金科技（3049）董事會近日通過重大決議，確定將關閉位於南部科學園區的生產基地。公司指出，在全球面板產業供需結構持續變化、主要客戶策略轉向，以及AMOLED觸控感應器市場競爭加劇的多重因素影響下，決定採取分階段方式調整產線配置，並將最終生產日訂於2026年1月31日，屆時南科廠將全面停止生產。

根據《中央社》報導，此次關廠意味著精金科技唯一的5.5代AMOLED觸控感應器製造據點正式退場。公司說明，南科廠內共設有4條5.5代產線，將全數停產。這項調整不僅反映市場需求變化，也顯示公司在長期營運布局上的方向轉換。

廣告 廣告

精金科技資深副總經理周致中說明，韓國面板廠原本將AMOLED觸控感應器委外給兩家工廠代工，其中一家為精金科技。隨著市場競爭升溫，客戶最終選擇僅保留韓國本地代工廠，精金科技退出供應鏈後，南科廠便失去主要產能去化來源，成為此次關廠的重要背景之一。

在未來營運方向上，周致中表示，唯一生產基地關閉後，精金科技的營業項目將可能出現調整，但公司不會下市。短期將優先進行資產活化，並評估後續發展方向。公司主要資產除南科廠區外，也分布於台北信義區，包括飯店、旅宿與餐飲等營業項目，後續將配合整體轉型策略，提高資產使用效益。

精金科技也強調，本次產線調整是公司整體資源配置優化與營運轉型策略的一環。未來將逐步把營運重心轉向資本支出需求相對較低、具高度可擴張性，且毛利結構較為穩健的業務領域，期望藉此強化財務結構與風險承受能力，為股東創造更具持續性的長期價值。

在生產與交貨安排方面，公司表示，將依既定時程妥善完成剩餘生產與出貨作業，確保於最終出貨日前履行對客戶的交貨承諾。南科廠完成相關生產任務並停止運作後，後續將依轉型規畫推動產線停機與資產活化作業。針對員工安置議題，周致中指出，精金科技將依勞動基準法及相關勞動法令規定，審慎規畫並妥善辦理各項配套措施，並依就業服務法相關規定列冊通報主管機關，秉持保障員工權益原則，透過必要協助與溝通機制，降低產線調整對員工的影響，確保相關程序符合法令規定。

另據《東森新聞》指出，精金科技前身為和鑫光電，成立於1999年，2002年掛牌上市，目前市值約60億元。公司過去以高效運用5.5代生產線著稱，具備玻璃可直投0.25毫米超薄厚度的製程能力，長期為全球AMOLED觸控感應器與TFT薄膜電晶體驅動背板的重要供應商。然而，隨著中國廠商競爭力提升、價格壓力加劇，加上主要韓系面板客戶調整委外策略，使相關代工業務逐步失去優勢。

















原始連結

看更多 CTWANT 文章

醫界自爆1／大動作警告勿濫用高價醫材 保險業「已非」照單全收全額給付

泡麵切勿「只吃那一包」！ 醫示警：煮超過3分鐘害血糖狂飆

醫界自爆2／實支實付險「拒賠」高價自費治療 PRP、PCP占大宗