60元換一堂防詐課！兒陷假交易圈套 慈父不阻止還陪他操作

新北市永和區一名10歲男童因熱愛棒球，在網路短影音平台看到「免費送棒球手套」的貼文，興奮想領取。吳姓父親察覺疑似詐騙，未急著阻止，反而陪同孩子實際操作，作為防詐教育。對方要求使用超商交易平台，並先支付60元運費，隨後又以交易失敗、需完成實名認證為由，誘導操作網路銀行並索取驗證碼。吳父即時中止，當場拆穿詐騙手法，讓孩子親身理解詐騙話術。

新北市永和區近日出現一則另類防詐案例，一名年僅10歲的男童，因在短影音平台抖音滑到「免費贈送棒球手套」的貼文而心動，想要與對方連繫，並且在父親勸說後依然不相信是詐騙。吳姓父親第一時間就察覺不對，但看孩子這樣也沒有強硬制止，反而決定把這次機會轉化為一堂實際的防詐體驗課，讓孩子親自認識網路陷阱的運作方式。

雙方後續透過Line聯繫，對方要求以便利商店的交易平台完成流程，並聲稱只需支付60元作為寄送費用即可取得手套。吳父陪同孩子一步步操作，依照對方說法完成付款，然而畫面卻顯示交易未成功，詐騙方隨即改口，聲稱必須進行額外的身分認證程序。

接著，對方再度引導使用網路銀行，並要求輸入驗證碼以「完成手續」。此時吳姓父親當場喊停，指出這正是假網拍常見的話術關鍵，包含「免費贈品」、「只付運費」及「實名驗證」等警訊，讓孩子即刻理解其中風險，也成功避免後續損失，男童也恍然大悟終於相信是詐騙，馬上封鎖詐騙Line帳號並報案。

事後吳父向警方分享經驗，認為僅用60元就換來一次深刻的防詐教育相當值得。





