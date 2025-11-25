60公分幹管被挖破！新北2區12小時沒水用

新北市25日晚間緊急停水。（示意圖／Pexels）





台灣自來水公司今（25）日緊急公告，因台電施工不慎挖損新北市板橋區四川路二段及高爾夫路口的主要供水管線，導致新北市部分區域今晚將實施緊急停水搶修，停水時間長達12小時。

停水時間：

2025/11/25 17:30－2025/11/25 05:30

停水範圍：

土城區：中央路一段、四川路、四川路二段、廣明街、廣福街、廣興街、德興街、青雲路等多處街道。

板橋區：中央路一段、中正路、中興路、五權街、仁愛路、信義路、倉後街、南興路、南門街、南雅南路一段及二段、南雅東路、西路一段及二段、和平路、四川路一段及二段、國慶路、大明街、大東街、大華街、大觀路一段、大豐街、干城路、府中路、廣和街、廣明街、廣權路、廣興街、德興街、忠孝路、文華街、新興路、東興街、板橋二交流道、浮洲橋機車專用道、福德街、稚暉街、縣民大道一段、華東街、華福街、華興街、貴興路、遠東路、重慶路、青雲路、館前西路、高爾富路等多條街道。

本次停水將持續12個小時，台灣自來水公司提醒，停水區域民眾請提前做好用水安排，避免生活不便。若需臨時取水，可透過「臨時供水站查詢系統」查詢附近供水站。停水期間應關閉抽水機電源，並留意用電安全，防範火災。

台灣自來水公司表示，停水期間請民眾務必關閉抽水機電源，避免馬達空轉過久而高溫損壞或引發火災；同時也可防止供水管網產生負壓吸入污水，保障用水安全。建築物進水口低於地面的用戶，請在停水期間關閉總表前制水閥，並注意接水時橡皮管端不可浸入水中，以避免二次污染。

復水後，供水恢復初期請將全部水閥打開排氣，加速水流回復。管線末端或高地區用戶如水壓較低，可能延遲供水。如復水後仍無水，請立即聯絡水公司，將安排專人到府協助。

