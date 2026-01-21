60公尺11補丁！高雄光華一路顛簸惹民怨

高雄光華路是市區交通要道，近日卻有民眾反映，光華一路北向車道有多處補丁痕跡，已經嚴重影響交通安全。（洪浩軒攝）

高雄光華路是市區交通要道，近日卻有民眾反映，光華路北向路面多處補丁，機車騎士騎在顛簸道路都膽戰心驚，記者實地走訪，發現廈門街到林南街路段短短60公尺就有11處補丁，議員批評這不僅影響交通安全，也破壞市容美感，建議相關單位迅速重新刨鋪路面。對此，高市府道工處表示，光華一路預計3月重新刨鋪。

光華路是連結新興區、苓雅區與前鎮區的重要南北向道路，不過，近日有民眾反映，光華一路北向車道有多處補丁，已經嚴重影響交通安全。記者實地走訪，確實發現沿路布滿補丁痕跡，且廈門街到林南街路段，短短60公尺就有11處補丁；四維二路到林泉街路段約80公尺也有7處補丁。

張姓機車騎士表示，光華路是他每天必經的路段，沿路都是補丁確實會讓大家感覺到危險，而且他經常會順路幫同事買咖啡，但每次經過光華路後，飲料受到搖晃灑滿地，咖啡拿到公司往往都只剩7分滿，有時還被同事開玩笑說偷喝大家飲料，希望相關單位盡速解決路平問題。

高市議員許采蓁表示，補丁高低差與縫邊破碎導致機車族通行易受晃動、打滑，安全風險升高，且也使市容受損。市府鋪設道路應以一次性全段修復為原則，建議該路段全面刨除重鋪，還給市民一條平順安全的道路。

對此，道工處表示，苓雅區光華一路道路歷經多年使用，部分路面龜裂老化，派員查處後，相關路段皆已錄案，預計今年3月會重新刨鋪改善，未全面刨鋪改善前，將加強修補，以維護用路人安全。

