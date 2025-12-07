60周年展示戰略實力 陸央視紀錄片回顧中國氫彈研製歷程

「老邱」是中國大陸第一顆原子彈的代號。（圖／翻攝央視）





中國大陸中央電視台近日播出紀錄片《礪劍》，回顧1967年6月17日中國首次空投氫彈的歷史事件。紀錄片介紹了自1959年蘇聯專家撤離中國後，科研人員在缺乏圖紙與資料的情況下，自行完成核武研發的艱辛歷程。節目播出後，迅速登上百度熱搜前十，引發外界關注，亦被解讀為展示中國核戰略威懾能力的信號。

1959年6月蘇聯撤走全部在華核技術專家，並稱「離開中國20年也造不出原子彈」。自此中國核武研發全面進入自力更生階段，科研人員以計算尺與算盤進行理論計算，逐步完成原子彈的設計與試驗。1964年10月16日，中國第一顆原子彈在羅布泊成功爆炸，當時代號「老邱」的原子彈由一個稱作「梳妝台」的巨型球形容器承載，引爆電纜則被稱為「辮子」，測試過程充滿代號通信。

廣告 廣告

紀錄片中指出，首枚氫彈的空投地點選在塔克拉瑪干沙漠東緣的羅布泊，試驗靶標呈十字形，直接對準天空。氫彈採取高空爆炸方式，對運載飛機性能提出極高要求，包括航程、載彈量、彈艙設計、導航精度，以及對核爆產生的衝擊波、光輻射和電磁脈衝的防護。經過多次論證與模擬投彈，最終由當時中國最大戰機轟-6甲承擔首枚氫彈投放任務。

1967年6月17日早晨7時，載有氫彈的轟-6甲起飛，向靶場飛去。經過35次模擬投放後，8時20分，氫彈在距靶心315米、高度2960米處成功爆炸。爆炸瞬間光輻射持續0.3秒，衝擊波每秒傳播330米，電磁脈衝覆蓋半徑達200公里。

中國從首顆原子彈成功爆炸到首枚氫彈試驗僅用時2年零8個月，遠快於美國7年零3個月、蘇聯6年零3個月、法國8年零6個月的時間，成為全球核武研發歷程中最快取得氫彈突破的國家。央視紀錄片選擇在事件60周年播出，外界普遍認為，此舉既是紀念歷史，也是向國際展示中國核力量完善與可靠的戰略威懾能力，保障國家安全，並為全球戰略平衡提供穩定支撐。

更多東森新聞報導

女中士急借錢 下士提性行為當條件！營內廁所多次「交易」

賴瑞隆之子爆霸凌3孩！他大膽預言高雄選情：涼了

太平山邊坡大坍塌！近200人困山中 已恢復通車

