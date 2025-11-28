60周年福慧紅包 靜思語添智慧

年年歲末祝福，上人行腳不停歇，最大心願，就是親手幫弟子們授證，並送上福慧紅包祝福。隨著慈濟明年即將邁入第一個60年，今年領到的福慧紅包，已經感受到一甲子的喜悅，上頭更鑲嵌了60年的紀念硬幣，系列吉祥設計，背後蘊藏深意。

「慈濟60周年 一甲子。」

「善男子 水性是一，江河井池 江河井池。」

靜思精舍 德柏法師：「從1966年 到現在，慈濟行願一甲子，明年就60年，上人都是一步一腳印，這樣走過來。」

慈濟志工 丁林彩：「很歡喜 因為剛好又是，慈濟一甲子 ，那我從85年到現在，30幾年 從來沒有間斷過。」

「溪渠大海。」

靜思精舍 德柏法師：「那我們是有75句的靜思語，那每一個菩薩，拿到的靜思語都不同，那這是上人對大家的祝福。」

「其法性者亦復如是。」

靈鷲山，佛陀說法台，菩提迦耶，佛陀悟道成佛處，聖地，同緯度，一線牽，花蓮靜思精舍，橫跨3703公里，宇宙大覺者，慈眼視眾生。

慈濟志工 陳玉美：「今年我們很特別，我們拿到兩個紅包，所以大家的心情，會特別特別地開心。」

三粒稻種，象徵戒定慧三無漏學，三者相輔相成，通向解脫煩惱的修行之路。靜思精舍 德柏法師：「稻穗就是種子，種子就是人人都發，可以發菩提心。」

「摸來摸去 手會把它弄髒，一定要戴(手套)，這是一分的愛它，一分的尊重。」

福慧兩足尊，人間菩薩，大愛行入人群，造福、修慧，一步步邁向成佛之道。

