60坪現代奢華風新成屋，開放式客餐廳、弧形玻璃書房、成為全家人自在生活的溫度宅

編輯 陳思靜｜圖片提供 艾馬室內裝修設計

小編帶你看好宅

60坪的新成屋，居住成員為兩大兩小，一家人不追求張揚的奢華，而是希望家是一個能自在呼吸、優雅起居的日常場域；讓孩子奔跑、能讓大人喘息，更能在細節裡悄悄展現自己的生活品味。



公領域以開放式規劃貫穿，讓客廳、餐廳與廚房自然串聯，讓家人無論在做什麼，都能保持視線交流。書房則以清透的輕薄玻璃作為象徵性的界定，使場域既清楚區分，又不失通透感。客廳裡，以深色石材打造的大面電視牆成為視覺主角，兩側嵌入開放式展示架，柔和的間接光灑落在擺飾上，讓每件物品都像訴說著屋主生活的故事。旁側以木質貼皮鑲嵌鍍鈦門片，隱藏門扇的巧妙設計讓立面乾淨俐落，呈現奢華而不張揚的精緻感。



走至客廳後方，以弧形玻璃圍塑出的書房具有輕盈的弧度語彙，映照空間的柔和節奏。深色石材鋪陳書房的基底，加深視覺層次，也強化空間的沉靜專注。書房內特別規劃雙書桌，讓男女主人能在各自的角落專心工作，卻仍共享同一份生活的溫度。



餐廚區域位於客廳旁，以造型吊燈劃定場域界線，深色木皮櫥櫃給予完整機能，結合蒸烤爐等輕食設備，使備餐更俐落，也讓家庭聚餐的儀式感悄然升溫。

小編的最愛

主臥延續整體設計語彙，以木皮與石材作為主視覺。結構柱以石材包覆，降低量體在空間中的突兀感，讓視線更流暢自然。同時規劃完善的更衣空間，使生活細節被妥善收整，讓休息真正回到純粹與舒適。

廣告 廣告

艾馬室內裝修設計／王惠婷

地址：高雄市鳳山區武營路138號1樓

電話：0906992413、07-7150888

Email：ema2010.design@gmail.com

網站：https://www.emadesign.com.tw/

專業室內設計裝潢網站 設計家｜SEARCHOME

看更多設計師作品>>艾馬室內裝修設計

立即聯絡>>>艾馬室內裝修設計