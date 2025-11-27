60多年來最慘重！香港大火已44死 住戶多長者、有人不知火警

香港大埔宏福苑昨（26）日發生60多年來最嚴重火災，大火延燒十多個小時後仍未完全撲滅。根據港媒，截至今（27）日清晨6時，已經造成44人死亡，並有消防員在執行職務時殉職。另有58人受傷、279人仍失聯。有住戶透露，許多鄰居是行動不便的年長者。

11月27日，消防員正在撲滅 大埔宏福苑的火勢 。（圖／美聯社）

《文匯報》、《法新社》等外媒報導，這起火災始於昨天下午，地點在一個擁有2000戶、由8棟大樓組成的屋苑。消防當局今晨在記者會上，將死者人數由36人上調至44人。警方在簡短通報中表示，因「涉嫌」誤殺，逮捕了工程公司3名負責人，但未說明具體涉案行為。

廣告 廣告

火勢延燒波及7棟大樓。（圖／美聯社）

香港消防處副處長陳慶勇表示，已從在火場救出56名傷者，傷者散落在大廈不同位置，主要在宏昌閣及宏泰閣被發現。他說，消防處在其中一幢大廈的天台位置救出2名生還者。

報導稱，記者在火災現場聽到竹材燃燒發出的激烈爆裂聲，並目擊濃煙從大樓竄出，火舌與灰燼直衝天際。一名65歲袁姓住戶表示，他已在這裡住了超過40年，許多鄰居都是行動不便的長者。他表示，「窗戶因維修而關閉，（有些人）不知道發生火警，是接到鄰居打電話通知才知道要撤離」。

延伸閱讀

怒斥管理層「瘋了嗎？」 黃仁勳：員工多用AI、公司還缺1萬人

惠普宣布裁員！2028財年前全球裁減約4000至6000人

蔡鎤銘/AI會泡沫化嗎？