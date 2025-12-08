60官兵涉賣帳戶給詐團！1人聲押禁見獲准

陸軍馬祖防衛指揮部回應。（圖／翻攝畫面）





福建連江地方檢察署日前偵辦軍事機關上士曾男等違反洗錢防制法等案件，查獲曾男向同袍友人收取蝦皮賣家帳號及綁定金融帳戶，出租予不法集團收取對價，現正擴大追查中。檢察官訊問後，向法院聲請羈押禁見獲准。

連江地方檢察署於民國113年5月間啟動可疑帳戶預警中心機制，依據銀行通報情資，得知有異常帳戶涉嫌不法洗錢及逃漏稅捐行為，經立案指揮刑事警察局中部打擊犯罪中心及連江縣警察局等機關偵辦，循線於114年11月6日同步搜索不法逃漏稅捐及洗錢集團，檢察官拘提曾男到案訊問後，認犯罪嫌疑重大及有勾串被告及證人之虞，向福建連江地方法院聲請羈押禁見獲准，同日另訊問出租蝦皮賣家帳號之被告6人後飭回。

據悉，還有其他現役軍人約60人透過曾男管道將蝦皮賣家帳號出租給不法集團，各該金流及用途是否涉及詐欺，後續由連江地方檢察署指揮刑事警察局中部打擊犯罪中心清查及陸軍馬祖防衛指揮部主動全面清查中，經查明犯罪者，將嚴懲主嫌不貸。

針對「逾60士官兵賣帳戶遭法辦 」一事，陸軍馬祖防衛指揮部今（8）日表示，本案係由連江地檢署發動，透過軍司法聯繫窗口，與馬防部共同查獲犯嫌，全程秉勿枉勿縱、刑懲併行原則，將已確定涉案官兵以「國軍官兵涉詐欺案件懲罰參考基準表」依情節輕重，核予適處，並依法究辦。

馬防部強調，案發迄今均依法主動查察、速辦速決，同時完成戰備編組兵力調整，在兼顧防區戰備不墜前提下，將影響降至最低；另持恆落實法紀教育，建立守法觀念，確維部隊純淨。

