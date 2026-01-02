60家百貨、賣場及KTV公共安全 高市1/6起抽檢

〔記者葛祐豪／高雄報導〕農曆春節是大賣場、百貨公司及KTV等公共場所消費高峰，為確保公共安全，高雄市工務局長楊欽富今(2日)宣布，將從1月6日起，啟動春節前公共安全專案聯合稽查，針對面積超過2000平方公尺的大型百貨公司、量販賣場及KTV等，共計60家人潮密集場所進行抽檢。

楊欽富表示，此次將會同消保官同步進行抽查，稽查重點聚焦於影響建築公共安全的事項，若查獲業者有將貨品、雜物或攤台，放置於安全梯、防火門、直通樓梯、防火區劃等逃生避難動線，致嚴重影響建築安全情形無法立即改善者，將依《建築法》相關規定，裁處6萬元至30萬元罰鍰，並持續要求改善，情節重大者不排除勒令停止使用。

工務局強調，年底至農曆春節期間，各大賣場及消費場所應確實維持逃生動線暢通，確保防火區劃鐵捲門、常閉式防火門等設施設備正常運作，以保障消費者生命安全。

工務局進一步說明，檢查項目包括緊急出入口、避難層出入口、安全梯或特別安全梯、室內走廊、防火區劃鐵捲門及常閉式防火門是否可正常自動關閉等。針對已完成稽查的場所，後續也將不定期派員複查，呼籲業者勿心存僥倖，務必落實自主管理。

工務局提醒，民眾若發現公共場所疑有影響公共安全的情形，可撥打1999通報，市府將即時派員查處。

