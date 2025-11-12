60年前興建石門水庫「部落沉入水底」 王仙蓮爭取卡拉社族人重建家園

桃園市議員王仙蓮要求市府正視，積極推動「部落重建」或「土地返還」方案，讓泰雅族卡拉社族人重拾家園與尊嚴。圖：黨團提供

桃園市議會今(12)日進行市政總質詢，國民黨籍市議員王仙蓮於質詢時為復興區卡拉社族人發聲。王仙蓮說，60年前因興建石門水庫，泰雅族卡拉社部落被迫遷徙，原居地枕頭山部落沉入水底，族人四散各地，至今仍「沒有回家的路」。她要求市府正視，積極推動「部落重建」或「土地返還」方案，讓族人重拾家園與尊嚴。

桃園市長張善政指出，若卡拉社族人願意選擇復興區其他不具環境敏感問題的地點，市府將全力協助重建。圖：黨團提供

王仙蓮指出，石門水庫的興建，確實成就北台灣數百萬人的用水與發電需求，成為現代化的重要象徵，但這項工程同時也改變了卡拉社族人的命運。當年卡拉社族人被迫離開世居的枕頭山部落，族人親手搭建的家園沉入水底。從此，卡拉社不再是地圖上的一個地方，而成為族人記憶中的「失落故鄉」。

王仙蓮表示，族人被迫遷離後，分散各地，文化傳承與社群連結逐漸斷裂，甚至歷經颱風、重金屬汙染等重創，生活艱辛。她強調，「石門水庫是北台灣發展的驕傲，卻也是卡拉社族人心中最深的痛。政府不能只記得工程的成就，卻遺忘這段被犧牲的歷史。」

王仙蓮指出，復興區長興里枕頭山部落目前唯一的聯外道路，是以渡船方式從薑母島碼頭進出，族人要回祖地，必須「坐船進山」。她質疑，「這樣的狀況符合居住正義嗎？一個部落60年沒有回家的路，政府難道看不到嗎？」

她進一步質詢市府，為何遲遲沒有提出具體的經濟、法規、生態與施工可行性評估？為何族人訴求多年仍得不到回應？王仙蓮說，「我們不是要重啟爭論，而是要找回一條能回家的路。不論是重建、返還或以土地交換的方式，都請市府展現態度與誠意，讓卡拉社族人有一個重建的希望。」

王仙蓮表示，過去她多次向市府反映族人心聲，但從未獲得具體回應。她批評，市府「聽到了，但沒行動」，並呼籲市府應主動帶領族人到北水分署與中央相關單位陳情，協調出具體可行方案。

王仙蓮說，土地對原住民族而言，不僅是居住空間，更是文化、信仰與記憶的根基。當族人無法回到自己的土地，就意味著文化被迫中斷。她建議，市府可比照崁津部落重建模式，採跨局處合作，評估卡拉社重建或土地返還的可行性，讓族人有機會實現「重返部落」的夢想。

對此，市長張善政回應，卡拉社的遷徙確實是石門水庫興建時的歷史事件，市府理解族人的情感與訴求，但水庫周邊屬於水源保護區，土地開發與返還涉及北水分署與中央主管機關，原地復建有高度技術與環境限制。

張善政指出，若族人願意選擇復興區其他不具環境敏感問題的地點，市府將全力協助重建。他說，「我們會先了解族人目前的想法與期待，只要技術上可行，市府一定盡力幫他們找到合適的地方，讓族人能夠有新的家園。」

